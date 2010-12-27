Сергей Семак: "Зенит" - достаточно средняя команда"

Главный тренер петербуржцев считает своих воспитанников обычной командой без мастеров.

Главный тренер петербургской футбольной команды "Зенит" Сергей Семак рассказал, что считает своих игроков - достаточно средними, по отношению к другим клубам.

На данный момент мы достаточно средняя команда, если у нас нет сумасшедшего настроя, нет агрессии. Мастеров сейчас нет. Будем работать рассказал спикер во время пресс-конференции

Семак заметил, что в отличие от петербуржцев, у Норвегии была большая мотивация выиграть, потому что это позволило бы "Мольде" надеяться на прохождение на следующий этап Лиги Европы. Однако, несмотря на то, что иностранцы забили два гола против одного "зенитовского", "сине-бело-голубые" все же прошли дальше по итогам двух игр.

Нам было сложно войти в игру после 3:1 и гола тут – хотели обойтись слишком легкой кровью. Мы абсолютно обычная команда резюмировал Сергей Семак

Напомним, что вчерашняя игра завершилась со счетом 2:1 в пользу норвежского "Мольде".

Фото: ФК "Зенит"