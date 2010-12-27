Сергей Семак: "Зенит" прошел "Мольде", но очень тяжело"

Главный тренер "Зенита" поделился впечатлением от выездной игры против норвежцев.

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" прокомментировал прошедшую игру с "Мольде". Спикер отметил, что все ожидали серьезной и тяжелой схватки против норвежцев и прогнозы оправдались. До последних минут игры ситуация могла кардинально измениться, но этого не произошло. Единственный гол со стороны россиян забил Далер Кузяев.

Я думаю, все ожидали тяжелого матча, и игра держала в напряжении до последних минут. К сожалению, мы провели далеко не лучшую встречу, но результат достигнут, мы вышли в групповой этап Лиги Европы, с чем я команду поздравляю. добавил Сергей Семак

Сергей Семак похвалил воспитанников за победу по сумме двух игр, но все же остался недоволен уровнем подготовки команды, оставшейся без Артема Дзюбы на поле.

Отметим, что благодаря данному матчу "Зенит" прошел в следующий этап Лиги Европы.

Фото: ФК "Зенит"