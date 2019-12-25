Сергей Рябков рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена

Предполагается, что на встрече лидеры двух стран обсудят Украину и Белоруссию.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на вопрос о подготовке совместного заявления президентов России и США по итогам предстоящего саммита в Женеве заявил, что содержательную сторону подготовки комментировать сейчас не готов. По его словам, многие идеи еще находятся в работе.

Сергей Рябков заявил, что в настоящее время говорить о чем-то конкретном преждевременно. Дипломат добавил, что еще не согласован формат.

Напомним, что саммит должен пройти в Женеве 16 июня. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.

Фото: kremlin.ru