Сергей Дружко запустил YouTube-сериал о своей жизни‍

Популярный блогер и актер Сергей Дружко запустил на YouTube 12-серийную комедию о своей жизни. Первая серия появилась на видеохостинге сегодня, 9 апреля.

В полудокументальном фильме рассказывается о том, что стало с Сергеем Дружко в прошлом году, когда он лишился своей команды.

Иногда, понять собственные ошибки можно лишь посмотрев на себя самого со стороны Сергей Дружко, ведущий.

Действия сериала разворачиваются в мире российского блогинга. Дружко пригласил в свой проект большое количество знаменитостей. Каждый персонаж, по сюжету, наделен выдуманной странностью. Например, в первой серии Дружко узнаёт, кто на самом деле скрывается под маской Big Russian Boss. Продолжительность каждой серии составляет 15- 20 минут.

Напомним, в 2017 году на YouTube появилось "Дружко-шоу". Ведущий, Сергей Дружко, в стебной манере рассказывал про мемы и Интернет. Финансировал шоу холдинг News Media Арама Габрелянова.

фото: DRUZHKO SHOW / ВКонтакте.