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Сергей Боярский призвал открыть фудкорты в Петербурге
Сегодня, 12:45
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Сергей Боярский призвал открыть фудкорты в Петербурге

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парламентарий отметил, что отдельные торговые "островки" могут работать и на вынос.

Петербургский депутат Государственной думы высказал свое недоумение по поводу того, что фудкорты в Петербурге по-прежнему остаются под запретом. Своими мыслями он поделился с подписчиками в Instagram.

По словам парламентария, торговые островки могут работать на вынос, как и рестораны, поэтому не представляют угрозы для клиентов. В связи с этим, он призвал чиновников, ответственных за назначение, относиться к решениям более взвешено.

 В конечном счёте все претензии, как мы видим, направляются в адрес главы города. Перестраховками тут делу не поможешь. Услышьте людей!

резюмировал Боярский

Напомним, что Смольный все же продлил все действующие ограничения до сентября.

Фото:  Instagram / sergeyboyarskiy

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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