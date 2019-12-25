Сергей Боярский призвал открыть фудкорты в Петербурге

парламентарий отметил, что отдельные торговые "островки" могут работать и на вынос.

Петербургский депутат Государственной думы высказал свое недоумение по поводу того, что фудкорты в Петербурге по-прежнему остаются под запретом. Своими мыслями он поделился с подписчиками в Instagram.

По словам парламентария, торговые островки могут работать на вынос, как и рестораны, поэтому не представляют угрозы для клиентов. В связи с этим, он призвал чиновников, ответственных за назначение, относиться к решениям более взвешено.

В конечном счёте все претензии, как мы видим, направляются в адрес главы города. Перестраховками тут делу не поможешь. Услышьте людей! резюмировал Боярский

Напомним, что Смольный все же продлил все действующие ограничения до сентября.

Фото: Instagram / sergeyboyarskiy