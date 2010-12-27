Серьезное ДТП в Калининском районе: столкнулись две иномарки

Вечером 16 августа, на перекрестке Брянцева и Просвещения столкнулись две иномарки. Очевидцы сообщают, что водители живы.
Все живы, но водителю Мазду досталось
сообщает очевидец
Авария произошла из-за того, что водитель "Камри" развернулся на красный. "Думал что его пропускают", полагают автовладельцы. Так, машина чуть не вылетеа на остановку полную людей.
На снимках видно, что у машин очень серьезные повреждения.
Сильнее всего пострадала черная иномарка. У нее сильно побит левый бок, фары и помят капот.
На месте аварии ожидают сотрудников ДПС.
Фото:ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК