Серьезное ДТП в Калининском районе: столкнулись две иномарки

Очевидцы сообщают, что все живы. Однако, одному из водителей "досталось".

Вечером 16 августа, на перекрестке Брянцева и Просвещения столкнулись две иномарки. Очевидцы сообщают, что водители живы.

Все живы, но водителю Мазду досталось сообщает очевидец

Авария произошла из-за того, что водитель "Камри" развернулся на красный. "Думал что его пропускают", полагают автовладельцы. Так, машина чуть не вылетеа на остановку полную людей.

На снимках видно, что у машин очень серьезные повреждения.

Сильнее всего пострадала черная иномарка. У нее сильно побит левый бок, фары и помят капот.

На месте аварии ожидают сотрудников ДПС.

Фото:ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК