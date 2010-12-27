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Серьезное ДТП в Калининском районе: столкнулись две иномарки
Сегодня, 22:33
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IRINA_CHALKINA
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Серьезное ДТП в Калининском районе: столкнулись две иномарки

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Очевидцы сообщают, что все живы. Однако, одному из водителей "досталось".

Вечером 16 августа, на перекрестке Брянцева и Просвещения столкнулись две иномарки. Очевидцы сообщают, что водители живы. 

Все живы, но водителю Мазду досталось

сообщает очевидец

Авария произошла из-за того, что водитель "Камри" развернулся на красный. "Думал что его пропускают", полагают автовладельцы. Так, машина чуть не вылетеа на остановку полную людей. 

На снимках видно, что у машин очень серьезные повреждения. 

Сильнее всего пострадала черная иномарка. У нее сильно побит левый бок, фары и помят капот.

На месте аварии ожидают сотрудников ДПС.

Фото:ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

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Теги: дтп , дтп петербург калининский район
Категории: Происшествия Лента новостей ДТП Новости СПб

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