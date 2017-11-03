Серьезная авария на КАД у Краснофлотского: погиб водитель

Серьезная авария произошла на кольцевой автодороге в пятницу, 3 ноября. Судя по видео с места события есть пострадавшие.

В пятницу, 3 ноября, на внутреннем кольце кольцевой автодороги перед съездом на Краснофлотское шоссе произошла авария. Около 10.10 на 114 километре КАД столкнулись Mercedes Sprinter и грузовик "Урал". После столкновения водитель иномарки скончался на месте от полученных травм. Его пассажиры получили ранения. 37-летняя женщина госпитализирована с тяжелыми травмами. Еще двое пассажиров (39-летняя женщина и 34-летний мужчина) получили ранения средней тяжести.

Подробности аварии выясняются. На месте работают специалисты оперативных служб. Врачи оказывают помощь пострадавшим в результате аварии.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург