Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции

Ранее министр глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не признает "незаконную аннексию Крыма".

В Крыму отреагировали на заявление властей Турции, отказавшихся признать полуостров российской территорией. По мнению главы крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваза Умерова, таким образом государство продемонстрировало свою неспособности адекватно оценивать международную обстановку.

Если позиция нынешней власти более категорична, то мы, крымчане, не торопясь подождем правительство, способное более адекватно оценивать международную обстановку. Нам торопиться некуда, мы дома и надолго

сказал Умеров РИА Новости

Он также добавил, что властям Турции следует помнить о своей зависимости от российских туристов, рынка и продукции, поэтому позиция по Крыму может нанести удар по экономике государства.

Видео: МИД России