Семимостье назвали одним из самых мистических мест в стране

Здесь исполняются мечты.

Ведущий тревел-передачи "Жизнь своих" на Первом канале Евгений Кривцов собрал список самых мистических мест в России. В топ вошло Семимостье. Достопримечательность, которая находится на канале Грибоедова, считается волшебной. Многие петербуржцы считают, что здесь исполняются желания.

Также в список вошла Уфа. Многие россияне думают, что город располагается в аномальной зоне. Здесь туристы часто загадывают желания.



В Калининграде есть сразу два мистических места – остров Канта и Кафедральный собор. Туристы называют эти локации местами силы.

В список вошла и гора Кубус, которая находится в Северной Осетии. Те, кто смог покорить вершину, могут надеяться на исполнение самых заветных мечтаний.

Ранее на Piter.tv: самолет, вылетевший в Калининград, вернулся в Пулково.

Фото: Википедия