С 3 по 6 ноября в креативном пространстве Ткачи” состоится семейный фестиваль “Краски детства”.

С 3 по 6 ноября в креативном пространстве Ткачи” состоится семейный фестиваль “Краски детства”.

Ежедневно, с 3 по 6 ноября родители вместе с детьми смогут научиться рисовать под присмотром профессиональных петербургских мастеров. Все участники мероприятия будут создавать собственный “творческий” город, в котором поощряются любые проявления искусства. маленьким художникам предложат достраивать и раскрашивать улицы, стены домов и другие арт-объекты. Еще одним бонусом станет участие в создании собственного коллективного мультфильма совместно с аниматорами студии “ДА”.