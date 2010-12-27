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Новости куда сходить в петербурге
Семейный фестиваль "Краски детства"
Сегодня, 12:00
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lesjasap
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Семейный фестиваль "Краски детства"

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С 3 по 6 ноября в креативном пространстве Ткачи” состоится семейный фестиваль “Краски детства”.

С 3 по 6 ноября в креативном пространстве Ткачи” состоится семейный фестиваль “Краски детства”.
 
Ежедневно, с 3 по 6 ноября родители вместе с детьми смогут научиться рисовать под присмотром профессиональных петербургских мастеров. Все участники мероприятия будут создавать собственный “творческий” город, в котором поощряются любые проявления искусства. маленьким художникам предложат достраивать и раскрашивать улицы, стены домов и другие арт-объекты. Еще одним бонусом станет участие в создании собственного коллективного мультфильма совместно с аниматорами студии “ДА”.
Теги: краски детства , ткачи , фестиваль
Категории: куда сходить в петербурге

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