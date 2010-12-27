Семак оценил перспективы "Зенита" в Лиге Чемпионов

вой первый матч "сине-бело-голубые" сыграют 17 сентября в гостях у "Лиона".

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал шансы команды на попадание в плей-офф Лиги Чемпионов. Наставник "сине-бело-голубых" поделился своими мыслями с "Российской Газетой".

По словам специалист а "Зенит" не является фаворитом группы, но также и не является аутсайдерами. Расстановка сил в группе G абсолютно соизмерима. Тренер сказал, что питерцы будут готовится к каждому матча и выходить на поле в нужном настрое.

Напомним, что по итогу жеребьевки "Зенит" встретится с "Бенфикой", "Лионом" и РБ Лейпциг. Свой первый матч "сине-бело-голубые" сыграют 17 сентября в гостях у "Лиона".

Фото: ФК "Зенит"