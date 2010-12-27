Семак не отпустил Эмануэля Маммана из "Зенита"

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заблокировал трансфер аргентинского защитника Эмануэля Маммана. Об этом сообщило TyC Sports.
Ранее появилась информация, что игрок близок к уходу из команды. Претендентом на игрока являлась итальянская "Сассуоло". Однако Семак заявил, что нуждается в игроке, и трансфер не состоялся. Продажа Маммана могла принести "Зениту" 10 млн евро.
23-летний аргентинец перешёл в "Зенит" в 2017 году из французского "Олимпика". В составе петербуржцев игрок стал Чемпионом России в сезоне 18/19.
Напомним, что в субботу, 17 августа, "Зенит" сыграет против "Ахмата" в рамках 6-го тура РПЛ. Матч пройдет в Петербурге в 19:00.
Фото: GettyImages
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