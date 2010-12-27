Семак не отпустил Эмануэля Маммана из "Зенита"

Продажа игрока могла принести "Зениту" 10 млн евро.

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заблокировал трансфер аргентинского защитника Эмануэля Маммана. Об этом сообщило TyC Sports.

Ранее появилась информация, что игрок близок к уходу из команды. Претендентом на игрока являлась итальянская "Сассуоло". Однако Семак заявил, что нуждается в игроке, и трансфер не состоялся. Продажа Маммана могла принести "Зениту" 10 млн евро.

23-летний аргентинец перешёл в "Зенит" в 2017 году из французского "Олимпика". В составе петербуржцев игрок стал Чемпионом России в сезоне 18/19.

Напомним, что в субботу, 17 августа, "Зенит" сыграет против "Ахмата" в рамках 6-го тура РПЛ. Матч пройдет в Петербурге в 19:00.

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