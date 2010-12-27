Карта Visit SPb‍ начинает работу с 1 августа

Теперь туристы могут получить спецпредложения по выгодным ценам.

С первого августа в Петербурге начинает действовать карта Visit SPb‍. Она дает туристам со скидками посещать культурные учреждения города. Как отмечают в администрации Адмиралтейского района, карте действует в течение 72 часов после ее приобретения.

Туристу придется отдать за нее 4,5 тысяч рублей. Купить Visit SPb‍ можно еще до приезда в Северную столицу. Карта включает в себя льготный доступ к 10 локациям. Среди них: Русский музей, экскурсии "Фонтаны Петергофа" и "Пушкин", обзорная экскурсия на двухэтажных автобусах, водная экскурсия с выходом в Финский залив – "Забытые острова", Выборгский замок, экскурсия по ледоколу "Красин", основная экспозиция Музея Фаберже, Планетарий №1 и классические балеты.

Кроме этого, для владельца карты предоставляются специальные программы от нескольких отелей и гостиниц города, ресторанов и кафе, парка развлечений "Мазапарк".

