В Петербурге прошла акция за отставку депутата Слуцкого

Акция проходила под лозунгом "Руки прочь!".

Сегодня, 3 апреля в Петербурге прошла акция за отставку депутата Госдумы Леонида Слуцкого. В центре Петербурга активисты провели серию одиночных пикетов. Корреспондент Piter.TV сообщает, что протест был инциирован Российским социалистическим движением.

3 апреля в центре Петербурга, на Малой Садовой улице в 19.00 активисты социалистического движения провели серии одиночных пикетов под лозунгом "Руки прочь!". Активисты требовали наказания депутата Государственной Думы Леонида Слуцкого за сексуальные домогательства по отношению к журналисткам. По оценкам репортера Piter.TV, в акции участвовали около 50 человек.

Ранее стало известно, что Леонида Слуцкого публично обвинили в домогательствах корреспондент "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова, продюсер "Дождя" Дарья Жук и ведущая RTVI Екатерина Котрикадзе. Редакция "Русской службы Би-би-си" опубликовали расшифровку разговора Рустамовой с депутатом, которая является подтверждением слов журналистки.

Одна из активисток протеста стояла с плакатом, на котором было написано: "Госдума: Принимаем законы, хватаем за пипиську". Использовались и другие слоганы: "Законы против домашнего насилия есть в 114 странах, но не в России", "Депутат Слуцкий, выходи, я тебя чуть-чуть потрогаю".

Также участники смастерили фигуру "Леонида Милосского" и фотографировались с ней.

Организаторы протеста выразили свою поддержку СМИ, которых грозят лишить аккредитации из-за их бойкота парламента и потребовать отставки депутата.

Мы ждем всех, кто не согласен молчать, когда главный законодательный орган страны открыто защищает феодальное "право" власть имущих на женское тело, когда влиятельные лица без зазрения совести повторяют сексистские клише: "сама захотела", "сами виноваты", "это ей выгодно", "Он мужчина, ему можно", "Он – власть, а вы – слуги". История со Слуцким – лишь верхушка айсберга. Говорится в пресс-релизе социалистического движения

Также сегодня аналогичная акция состоялась и в столице России. В ближайшее время Piter.TV опубликует развернутый видео-репортаж с мероприятия на Малой Садовой.

Видео и фото: Piter.TV