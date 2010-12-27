Сегодня в Луге 12 часов не будет воды

Без воды останутся 15 тысяч человек.

Сегодня, 8 августа, с 9:00 до 21:00 в Луге будет отключена вода. Об этом сообщает Леноблводоканал.

Водоснабжение будет отключено из-за замены старого трубопровода на углу улицы Победы и проспекта Урицкого. В зоне отключения окажутся 45 жилых домов (улица Победы, Красной артиллерии, Урицкого, Кирова, Кингисеппа, Володарского). В этих домах проживают примерно 15 тысяч человек. Также же воды не будет в двух детских садах и двух школах.

Для жителей организован подвоз воды.

Ранее мы сообщали, что в Рощино отремонтировали артезианскую скважину.

Фото: pixabay.com