Сегодня ночью в Петербурге обещают сильный снегопад

Дорожные предприятия переходят на усиленный режим работы по уборке улиц.

В ночь на пятницу, 2 февраля, в Петербурге ожидается снегопад, который сохранится и днем. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству со ссылкой на синоптиков.

В связи с этим все дорожные предприятия переходят на усиленный режим работы по очистке улиц, известно, что будет задействовано около 800 спецмашин.

"Первостепенная задача – промести улицы, обеспечив беспрепятственное движение транспорта и пешеходов. Крупные магистрали техника будет проходить уступом в несколько машин, на тротуары выведут малогабаритные подметальные машины. Скользкие места дорожники обработают противогололедными материалами", — сообщили "Фонтанке.

Синоптики обещают, что снегопад сохранится и днём, а вот температура воздуха будет в районе 0...-2 градусов



