Сегодня исполнилось 40 лет женщине, которая стала первым человеком в мире зачатым с помощью ЭКО

Яндекс в честь дня рождения первого ЭКО ребенка сменил логотип. Видео рождения первого ЭКО ребенка.

ЭКО (Экстракорпоральное оплодотворение) дала надежду бесплодным парам стать счастливыми родителями. Первым в мире человеком, рожденным в результате ЭКО, стала англичанка Луиз Джой Браун (Louise Joy Brown). Сегодня ей исполнилось 40 лет.

Louise Joy Brown родилась 25 июля 1978 года в Олдеме (Большой Манчестер, Великобритания). Ее мать безуспешно пыталась зачать ребенка в течение 9 лет. Медики провели ей процедуру ЭКО, и 10 ноября 1977 года она забеременела, став тем самым первой женщиной родившей ЭКО малыша.

В 1982 году женщина родила еще одну девочку, зачавшуюся с помощью ЭКО. Младшая сестренка стала первым в мире ЭКО ребенком, которая зачала и родила естественным путем.

Сегодняшняя именинница работает няней. Она замужем за вышибалой ночного клуба. У пары двое сыновей, которые были зачаты естественным путем.

В честь дня рождения первого ЭКО ребенка Яндекс сменил логотип "Я ЭКО"

Видео: YouTube/Wellcome Library(на видео 1978 года рождение Луиз Джой Браун)

Фото: свободные источники