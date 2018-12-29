Гениальному режиссеру Леониду Гайдаю 30 января могло бы исполниться 96 лет

Piter.TV предлагает вспомнить биографию советского режиссера, актера и сценариста, удостоенного звания народного артиста СССР в 1989 году. Он известен, прежде всего, своими кинокомедиями, большинство из которых вошло в летопись классических отечественных фильмов. Наиболее знамениты его картины "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию".

Биография Леонида Гайдая

Родился Леонид Гайдай в поселке Свободный (Амурская область). Еще до того, как маленькому Лёне исполнился год, семья переехала сначала в Читу, а затем в Иркутск. У него на тот момент уже были старший брат Александр и сестра Августа. Родители Леонида работали на железной дороге, накануне войны и сам он окончил железнодорожную школу.

По некоторым слухам, отца Гайдая звали Иов Исидович, что намекало на семитские корни. Другие источники утверждают, что отец Леонида имел украинские корни, а сам режиссер не может быть евреем, так как эта национальность передается по женской линии.

Леонид Иович во время войны пытался пойти добровольцем на фронт, но из-за возраста его не брали. Тогда молодой человек устроился осветителем в Московский театр сатиры, находившийся в тот момент в Иркутске в эвакуации. Через год режиссер отправляется служить в тихую Монголию, что его совсем не устраивало. Он по-прежнему стремился на фронт. В итоге Леонида Гайдая перевели на Калининское направление в разведку, где он геройски проявил себя во время одного из сражений, а позднее получил тяжелое ранение, наступив на вражескую мину. После этого до конца войны будущий режиссер находился в тылу.

Когда война закончилась, Гайдай окончил театральную студию в Иркутске и затем отправился в Москву, где и поступил на режиссерский факультет ВГИК.

Фильмы Леонида Гайдая

В кино Леонид Гайдай дебютировал в качестве актера в 1955 году. Он играл Алешку в комедии "Ляна". Однако, уже через год он выступает в качестве режиссера и выпускает фильм "Долгий путь". Тогда на киноленту обратил внимание Михаил Ромм, который и посоветовал Гайдаю присмотреться к юмористическому жанру.

После этого режиссер выпускает ленту "Жених с того света", которая чуть не поставила крест на его карьере. От фильма после цензуры осталась едва половина, но даже после такой беспощадной нарезки начинающему режиссеру запретили снимать.

Леониду Иовичу идти на сделку с "Мосфильмом" и снимать идеологическую драму о пароходе "Трижды воскресший". Это помогло ему творить дальше, однако, именно этого фильма режиссер стеснялся всю свою жизнь.

В 1961 году всесоюзную славу режиссеру и его персонажам Трусу, Балбесу и Бывалому приносят короткометражки "Пес Барбос и необычный кросс" и "Самогонщики". После этого режиссер выпускает один за одним фильмы, которые стали золотой коллекцией: "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Не может быть!".

Сам режиссер иногда появлялся в эпизодических ролях своих кинокартин. Так в фильме "12 стульев" он сыграл архивариуса Варфоломея Коробейникова.

В 80-х выходит комедия "Спортлото-82". В 1989 году Леонид Гайдай становится народным артистом СССР.

Последними работами стали фильмы "Частный детектив, или Операция "Кооперация" и "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди".

Личная жизнь Леонида Гайдая

Леонид во ВГИКе познакомился с Ниной Гребешковой (она была его однокурсницей). В 1953 году они поженились и прожили вместе 40 лет. Гребешкова, однако, не взяла фамилию мужа, а Гайдай долгое время расстраивался из-за этого. У пары родилась дочь Оксана, которая позже родила им внучку Ольгу.

Смерть Леонида Гайдая

В последние годы режиссёр сильно болел, на ноге у него была незаживающая рана, а также из-за курения стали появляться проблемы с легкими. В 1993 году режиссер заболел воспалением легких, попал в больницу, где и скончался от тромбоэмболии легочной артерии. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Но и после смерти никто не забыл гениального актера. В память о Леониде Гайдае кинотеатр в родном городке режиссера Свободном Амурской области был назван его именем, а также установлен монумент режиссеру. В Перми в 2010 году появился памятник Леониду Гайдаю – скульптурная композиция "Трус, Балбес и Бывалый. В 2012 похожая композиция открылась в Иркутске. А в Москве – одна из площадей на территории киностудии "Мосфильм" носит имя Леонида Гайдая.

Ранее на Piter.TV: Жена Гайдая Нина Гребешкова рассказала, что очень скучает по мужу, который умер 25 лет назад.

Фото: откртые источники

Видео: Киноконцерн "Мосфильм"/ Youtube