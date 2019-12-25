Сегодня Путин проведёт совещание с губернаторами по теме коронавируса

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сегодня президент России Владимир Путин проведёт совещание с губернаторами по теме коронавируса. Оно пройдёт в формате видеоконференции. Детали заседания в Кремле решили не раскрывать — однако главы регионов ожидают продление ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19.

О совещании журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. До этого премьер-министр России Михаил Мишустин доложил президенту позицию кабмина по изменению санитарно-эпидемиологических ограничений. Они сделаны на основании текущей ситуации с учётом мнений специалистов в сфере эпидемий и вирусологии.

Ранее Песков опроверг слухи, что Путин уехал из Ново-Огарево.