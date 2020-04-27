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Песков опроверг слухи, что Путин уехал из Ново-Огарево

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Президент живёт в своей резиденции и там же работает.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Владимир Путин уехал из резиденции в Ново-Огарево. Заявление чиновник сделал в интервью газете "Аргументы и факты". Так он прокомментировал возникающие слухи о том, что Путин находится то ли в Сибири, то ли на Валдае, то ли в каком-то бункере.

Песков отметил, что вокруг главы государства всегда возникает множество слухов — и чаще всего они не имеют никакого отношения к действительности.

Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин живёт в Ново-Огарёво и там же работает. Там он проводит все рабочие совещания в формате видеосвязи. По словам чиновника, президент ежечасно вовлечён в работу государственной машины.

Ранее был назван предполагаемый срок продления ограничений в России из-за коронавируса.

Видео: kremlin.ru

 
Теги: ново-огарево, песков, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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