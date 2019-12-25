Счетная палата заявила о недостаточно эффективном управлении фондом недр

Об этом говорит низкий уровень воспроизводства дефицитных и стратегических полезных ископаемых.

В отчете Счетной палаты говорится, что управление государственным фондом недр в России происходит недостаточно эффективно. Это выражается в низком уровне воспроизводства дефицитных и стратегических полезных ископаемых. Например, если в 2018 году показатель составлял 63%, то в прошлом году упал в два раза - до 32%. Сравнривается и уровень исполнения бюджетных назначений по геологоразведке, который в 2018 году составил 79%, а в 2020 году - 72%.

"Осутствие комплекса мер по импортозамещению дефицитных стратегических видов минерального сырья создает риски для национальной безопасности страны в условиях неопределенности внешнеполитической ситуации... имеются риски снижения конкурентоспособности России на внешних рынках по минерально-сырьевой базе (МСБ), нерационального использования недр, ухудшения экологической ситуации", - говорится в отчете.

В связи с этим в Счетной палате предложили усовершенствовать законодательство по рациональному использованию недр, а также уделить внимание госзакупкам и повысить. Предполагается, что поможет и повышение эффективности межведомственного взаимодействия.



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