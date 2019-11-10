Сборная России подарит призы победителям экологического челленджа

Стать участником можно до 20 ноября.

Сборная Россия по футболу запустила экологический челлендж. Сообщение об этом появилось на официальной странице национальной сборной в Instagram.

Правила заключаются в том, чтобы оригинально отправить пластиковую бутылку в контейнер для сбора пластика или раздельного сбора отходов. Это нужно заснять на видео и выложить его с хэштэгом #футболчеллендж в любую социальную сеть до 20 ноября.

Три победителя получат футболку сборной России с автографами игроков.

В следующую субботу, 16 ноября, команда сразится со сборной из Бельгии на "Газпром Арене".

Ранее сборная Россия представила свою домашнюю форму на матчах Евро-2020.

Видео: @teamrussia / Instagram