Сборная России подарит призы победителям экологического челленджа

Сборная Россия по футболу запустила экологический челлендж. Сообщение об этом появилось на официальной странице национальной сборной в Instagram.
Правила заключаются в том, чтобы оригинально отправить пластиковую бутылку в контейнер для сбора пластика или раздельного сбора отходов. Это нужно заснять на видео и выложить его с хэштэгом #футболчеллендж в любую социальную сеть до 20 ноября.
Три победителя получат футболку сборной России с автографами игроков.
В следующую субботу, 16 ноября, команда сразится со сборной из Бельгии на "Газпром Арене".
Ранее сборная Россия представила свою домашнюю форму на матчах Евро-2020.
Видео: @teamrussia / Instagram
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