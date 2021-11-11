Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Сборная России разгромила Кипр в матче отбора к ЧМ-2022. Игра завершилась со счетом 6:0.

Первый тайм порадовал болельщиков лишь одним быстрым голом. На 4-ой минуте отличился Александр Ерохин. После перерыва команда Валерея Карпина увеличила интенсивность и отправила в ворота соперников 5 безответных мячей. Голами отметились Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Антон Заболотный. Завершил разгром Ерохин, оформивший дубль.

Благодаря это победе сборная России сохранила первое место в своей группе. Свой следующий матч наши футболисты сыграют против прямого конкурента - сборной Хорватии. В случае победы или ничьей Россия получит прямую путевку на Чемпионат мира.

Видео: Instagram / @lenaminikhanova