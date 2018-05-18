Ушли ни с чем: сборная России по хоккею проиграла канадцам

Российская сборная по хоккею вылетела из Чемпионата Мира без медалей.

Сборная России по хоккею выбыла из Чемпионата мира в первом же матче плей-офф, проиграв канадцам со счётом 4:5. В минувший четверг, российская сборная по хоккею проиграла в чемпионате мира в Дании. Борьба команд продлилась свыше отведенного на матч времени и перешла в овертайм, в котором Канада и забила последний решающий гол. Таким образом, сборная России завершила участие в мировом первенстве.

Краеугольным камнем поражения России стало удаление Кирилла Каримова в овертайме. Российские спортсмены остались без медалей впервые с 2013 года.

Среди российских игроков шайбы забросили Илья Михеев (33 минута), Александр Барабанов (37), Сергей Андронов (49) и Артем Анисимов (55), а из команды противников стоит отметить игру Колтона Парэйко (5), Райана Ньюджента-Хопкинса (32), Кайла Турриса (48), Пьера-Люка Дюбуа (53) и Райана О"Райлли (65).



Напомним, за последние семь лет сборная России уже три раза встречалась со сборной Канады - и три раза побеждала команда хоккеистов Северной Америки. Последний раз сборная РФ одерживала победу над Канадой в 2011-м, однако тогда она заняла по итогам турнира только четвертое место.

Видео: Instagram - hockey__news__