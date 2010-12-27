Сборная Франции прилетит в Петербург в понедельник, в 16.00

Названа точная дата и точное время прибытия французских футболистов в Санкт-Петербург.

Сборная Франции по футболу определилась со способом и временем прибытия в Россию. Как сообщают СМИ, французские спортсмены прибудут в Санкт-Петербург в понедельник, 26 марта. Они прилетят в Пулково частным рейсом на самолете, предоставленном Федерацией Футбола Франции. Прилет в петербургский аэропорт запланирован на 16.00. После этого дружина Дидье Дешама на автобусе отправится в одну из гостиниц в центре Петербурга. К тренировкам французы приступят на следующий день - 27 марта. Утром вторника они выйдут на газон стадиона на Крестовском острове, чтобы подготовиться к игре.

Получается, что сборная Франции прибудет в Санкт-Петербург за сутки до товарищеской игры со сборной России. Встреча двух команд состоится на стадионе "Санкт-Петербург" 27 марта в 19.00.

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