Сбытчик фальшивых денег из Петербурга сел почти на четыре года в тюрьму

В Петербурге осудили мужчину за подделку денег и нелегального сбыта купюр.

Петроградский районный суд признал вину местного фальшивомонетчика, который подделывал пятитысячные купюры. Также во время обыска правоохранительные органы отобрали у мужчины пистолет и патроны. В ближайшее время мужчина будет направлен в исправительную колонию строгого режима. Там он пробудет 3 года и 8 месяцев.

В ходе заседания суд осудил Дмитрия Цурко за хранение, транспортировку и сбыт фальшивых денежных знаков России, а также незаконного хранения огнестрельного оружия. Свою вину петербуржец признал.

По данным следствия, фигурант работал не в одиночку. Еще одного предполагаемого участника ищут. Преступники нелегально печатали купюры в квартире по улице Воскова. Реализация банкнот происходила в августе 2017 года. Точно установлен сбыт 18 купюр в счет оплаты нескольких мобильный телефонов.В общей сложности мошенники принесли продавцу материальный вред около сотни тысяч рублей. Спустя короткое время пострадавший узнал об обмане и обратился в полицию. Оперативники быстро вышли на одного из покупателей.

Напомним, что в Невском районе пятилетняя девочка самостоятельно покинула квартиру из-за того, что ей холодно.

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