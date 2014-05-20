Сбербанк выдал первый кредит на Северо-Западе по новой программе кредитования бизнеса под 3%

Деньги получила сеть детских клубов "Индиго" в Калининграде.

Сбербанк выдал первый кредит в Северо-Западном федеральном округе по новой программе кредитования под 3% годовых для предприятий, наиболее всего пострадавших от пандемии коронавируса. Деньги в размере 921 тысяч рублей получила сеть детских клубов "Индиго" в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба банка.

На сегодняшний день по Северо-Западу мы приняли уже более 500 заявок на новый кредит с господдержкой. Всего по данной программе Сбербанк планирует предоставить бизнесу более 100 млрд рублей. Подать заявку могут не только действующие клиенты, но и те компании, которые ранее получали кредиты по программе господдержки 2% в других банках. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

В период действия кредитного договора заемщик обязан сохранить численность компании на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заемщику не нужно выплачивать основной долг и проценты. Далее он может разделить ежемесячные платежи на равные доли.

Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей. Деньги могут быть направлены на расходы, включая выплату заработной платы работникам, платежи по процентам и основному долгу по действующим кредитным договорам.

Благодаря программам поддержки у бизнеса есть шанс вернуться к работе после ограничений. Мы с надеждой ждём 15 марта, когда будут сняты запреты, и мы сможем снова принимать детей в наших клубах. А пока для нас приоритетная задача - сохранение персонала и материальной базы, и Сбербанк нас в этом поддерживает. Марина Турецкая, директор ООО "Индиго"

Подробнее о программе кредитования под 3%: https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/restr

Фото: пресс-служба Сбербанка