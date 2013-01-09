Сбербанк в пять раз увеличил объёмы рефинансирования ипотеки в Санкт-Петербурге в 2020 году

Объем рефинансирования ипотеки Сбербанка в Санкт-Петербурге в 2020 году вырос в пять раз по сравнению с показателями 2019 года и составил почти 4,4 млрд рублей. Это 69% от общего результата по СЗФО.

В прошлом году петербуржцы в четыре раза чаще обращались в Сбербанк за рефинансированием ипотечных кредитов, ранее оформленных в других банках.

Средний чек займов в Петербурге составил 2,4 млн рублей, по СЗФО – 2,1 млн рублей.

Рефинансирование при грамотном подходе помогает заёмщикам значительно уменьшить финансовую нагрузку на бюджет. Так, при большом размере или длительном сроке первоначального займа с учетом, что ставка снизится всего на 0,5-1%, переплата уменьшится в несколько раз. Кроме того, вместе с ипотекой можно рефинансировать и другие кредиты. Выплачивать один платёж вместо нескольких – проще и дешевле. Анатолий Локотков, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Сбербанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотечных кредитов других банков с 9,5 млн до 30 млн рублей.

Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых на сумму до 27,5 млн рублей. В рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков до 1,5 млн рублей, а также получить до одного миллиона рублей на любые цели.

При рефинансировании банк одобряет кредит и вносит средства на счёт клиента в другом кредитном учреждении, чтобы он мог погасить предыдущие займы. Для рефинансирования ипотеки клиентам не потребуется предоставлять справки об остатке задолженности в другом банке. Всё, что нужно – это подать заявку на DomClick.ru и один раз приехать в банк для подписания документов.

Узнать подробности программы, рассчитать условия и оформить рефинансирование ипотеки можно на сайте ДомКлик.

Фото: пресс-служба Сбербанка