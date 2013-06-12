Сбербанк рассказал о росте спроса на кредитные карты в 2021 году в СЗФО

Чаще других кредитные карты открывали петербуржцы.

За 11 месяцев 2021 года жители СЗФО оформили более 330 тысяч кредитных карт Сбера. Это на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Торговый оборот по действующим картам вырос на 17% и составил 204 млрд рублей.

Согласно данным Сбера, чаще других кредитки в 2021 году открывали петербуржцы (128 тысяч карт), жители Ленобласти (38,3 тысячи) и Вологодской области (29,7 тысяч). Лидерами по приросту количества выданных кредитных карт стали Ленобласть (94%), Республика Карелия (79%) и Вологодская область (71%).

Спрос на кредитные карты связан как с выгодными условиями и простотой оформления кредиток в нашем банке, так и с общим повышением доверия потребителей к самому продукту. Благодаря длительному льготному периоду и отсутствию комиссий за обслуживание карта становится удобным финансовым помощником и подходит, как для крупных покупок лимитом до 1 млн рублей, так и для каждодневных небольших трат. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Кредитная СберКарта оптимальна для любых жизненных ситуаций и дает клиентам банка четыре преимущества. Это удобный беспроцентный период до 120 дней, который начинается первого числа каждого месяца, то есть можно целый месяц совершать покупки, а затем есть еще три, чтобы вернуть потраченные деньги без процентов. Еще одно условие – гарантированная ставка: если погасить долг в течение грейс-периода не получилось, процентная ставка составит 17,9% годовых. Плюс – сниженная ставка 9,8% годовых в категории "Здоровье" и СберМегаМаркете. В числе преимуществ – бесплатное обслуживание и СМС-информирование об операциях.

Оформить Кредитную СберКарту можно в любом офисе Сбера или в приложении Сбербанк Онлайн. Весь процесс от рассмотрения до начала использования составит около двух минут. Подробнее о карте — на сайте банка.

Фото: пресс-служба Сбера