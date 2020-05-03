Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

В кредитной организации предположили курс валюты на ближайшие три года.

По прогнозам Сбербанка в 2020 году средний курс доллара составит 70,7 рублей, в отличии от предполагаемых 64,5 рублей. Об этом свидетельствуют изменения в макроэкономическом прогнозе компании.

В кредитной организации предположили, что в 2021 и 2022 годы курс также будет отличаться от прогнозируемого ранее. Через год он увеличть с 65 до 70 рублей за доллар, а через два - с 65,5 до 70,5 рублей.

В своем большом интеревью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф сказал, что при желании лучше вкладывать деньги в разные валюты и создавать так называемую корзину валют.

Видео: YouTube / Сбербанк TV