Сбер выдаст более 40 млрд рублей в рамках льготной программы ФОТ 3.0.

Наибольший интерес программа вызвала у предприятий общественного питания.

Сбер выдал первый в Санкт-Петербурге кредит на сумму около 1,5 млн рублей в рамках льготной госпрограммы поддержки бизнеса ФОТ 3.0. Всего в Сбер поступило около 10 тысяч заявок по льготной программе кредитования под 3%, из них около 2,7 млрд – на территории Северо-Запада. Наибольший интерес программа вызвала у предприятий общественного питания, на них приходится почти четверть от всех полученных заявок.

Всего банк предполагает выдать более 40 млрд рублей в рамках льготной программы ФОТ 3.0.

На первом этапе реализации льготной программы с господдержкой под 3% более 1300 предпринимателей Северо-Запада получили в Сбербанке около 2,5 млрд рублей. В Санкт-Петербурге и Ленобласти это более 600 компаний, которым банк выдал свыше 1 млрд рублей. С момента запуска второго этапа программы мы уже получили заявки на сумму 2,7 млрд рублей, и с сегодняшнего дня региональный бизнес начал получать средства на поддержку в условиях пандемии. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Согласно условиям программы получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, зоопарки, а также компании, которые занимаются стоматологической практикой, дополнительным образованием, ремонтом компьютеров и предметов личного потребления, физкультурно-оздоровительной деятельностью, организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий — юридические лица и ИП. Ключевое условие программы — сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться на основании данных ФНС.

Кредиты по льготной ставке предоставляются заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и предприятиям, созданным и включенным в реестр МСП после 1 июля 2020 года и ведущим деятельность в пострадавших отраслях. Кредиты размером до 300 млн рублей с государственными гарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев. При этом в течение первых 6 месяцев предпринимателю предоставляется отсрочка по уплате кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев заёмщик сможет возвращать кредит и проценты равными долями.

Фото: пресс-служба Сбера