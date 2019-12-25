Сбер открывает доступ к платформе для венчурных инвестиций SberUnity

К концу 2022 года платформа будет насчитывать более пяти тысяч российских и зарубежных участников.

Сбербанк презентовал свой новый продукт SberUnity – первую в России открытую платформу для объединения стартапов, участников венчурного рынка и крупных технологических компаний. Планируется, что к концу 2022 года платформа будет насчитывать более пяти тысяч российских и зарубежных участников.

Уже сейчас на SberUnity размещено более 100 заявок на технологии от Сбера, "Северстали", Unilever, IBM, "МегаФона", "Магнита" и других компаний. Стартапы смогут просматривать запросы корпораций и напрямую откликаться на них. Резиденты платформы получат доступ к закрытым встречам и скидкам от партнеров и экосистемы Сбера на сервисы для ведения бизнеса. Первая тысяча зарегистрированных участников сможет посмотреть образовательные вебинары от 500 Global и венчурных инвесторов Кремниевой долины.

База SberUnity будет постоянно актуализироваться и пополняться. В будущем на платформе также появится функционал для эдвайзеров, акселераторов, институтов развития и других участников инновационной экосистемы.

Ландшафт российской венчурной отрасли формируется по образцу зрелых западных рынков — становится более глобализованным и открытым, игроки постепенно переходят от парадигмы конкуренции к кооперации. Задача Сбера как технологической компании, системообразующей для экономики, — поддержать этот тренд. При разработке и определении приоритетов реализации функционала SberUnity мы сами действовали как стартап -— опирались и продолжим опираться на ожидания рынка и обратную связь самих пользователей. Я рассчитываю, что SberUnity станет привычным местом встречи для всех участников венчурного рынка и будет способствовать его развитию. Лев Хасис, Первый заместитель Председателя Правления СберБанка

Фото: Piter.TV