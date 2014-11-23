Санта-Клаус из Лапландии исполнил в Петербурге песенку крокодила Гены

6 декабря, по приглашению финской авиакомпании, аэропорт Санкт-Петербурга посетил всеми любимый сказочный персонаж – Санта-Клаус из Лапландии.

К удивлению посетителей Пулково, на одной из стоек регистрации вместо сотрудника аэропорта их встретил веселый Санта. Оказывается, каждый год в декабре самый известный фин планеты отправляется в рождественское турне, чтобы лично поздравить с праздником жителей разных стран. И первым городом тура стал именно Петербург.

На вопрос о том, где же волшебные олени Санта-Клауса и почему он сегодня прилетел не на них, волшебный дедушка из Финляндии отвечает серьезно:

Перед Рождеством у нас много работы, мы много, где бываем, мои олени очень заняты. Санта-Клаус

После регистрации пассажиров, Санта принялся раздавать подарки и, конечно же, фотографироваться с гостями Пулково. В числе желающих посидеть на коленках у сказочного персонажа взрослых людей оказалось даже больше, чем детей. Санта разрушил давно устоявшийся миф о подарках. Корреспонденты Piter.TV узнали, что даже плохие детки на Рождество получают заветные свертки:

Каждый ребенок получит подарок, не один ребенок не может быть настолько плох, чтобы остаться без подарка. Я всем желаю счастливого ожидания Рождества и Нового года, если вы еще не успели быть прилежными? У вас еще есть время! Санта-Клаус

Петербуржцы отметили, что Санта сильнот отличается от нашего Деда Мороза, но этой встрече они все равно рады. Жителям Северной столицы хочется верить в существование таких персонажей, чтобы сказка жила вечно, на протяджении всей жизни. Маленький Сережа обьяснил, что верят петербуржцы в этих дедушек почти одинаково, их различия - это не главное:

Они веселые, но только живут в разных местах и странах. И разных детей поздравляют. Конечно, мы русские, мы верим больше в Деда Мороза, но и в Санта-Клауса мы верим, самое главное, чтобы они всегда были с нами. Сережа

Поприветствовать Санта-Клауса приехала и Евдокия Малевская, финалистка шоу «Голос. Дети»:



С Дедом Морозом я еще как-то знакома, а вот с Сантой давно хотела увидится. Я взрослею и Новый год с каждым годом становится все менее интересным. Но в этом году для меня это будет большой праздник, потому что я познакомилась с Санта-Клаусом.

Евдокия Малевская

Евдокия исполнила для гостя Северной столицы рождественскую песню, а Санта, в свою очередь, рассказал, что он тоже умеет петь по-русски. Оказалось, финский Дед Мороз учит песенку крокодила Гены, а русским словам он обучился от своего российского коллеги. Мы узнали, что дедушки периодически тайно встречаются: то вместе рыбачат, то посещают сауну.

Также, Санта-Клаус рассказал, что в Рождественскую ночь он будет пить не кока-колу, а домашнее пиво, сваренное его женой.

Видео: Piter.tv

Вера Иптышева, Дарья Молчанова, Евгений Золотарев