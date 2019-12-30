Санкт-Петербургская духовная академия получила аккредитацию на специальность "Теология"

В вузе появилась аспирантура.

Санкт-Петербургская духовная академия получила государственную аккредитацию на специальность и направление "Теология" для аспирантов. Информация об этом появилась на сайте Русской Православной церкви 17 января.

Теперь вуз имеет аккредитацию образовательных программ всех уровней высшего образования — бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Теология станет первой научной специальностью в Академии, по которой можно получить научную степень.

На данный момент в высшем учебном заведении шесть кафедр — богословия, библеистики, церковно-практических дисциплин, церковной истории, древних и иностранных языков.

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