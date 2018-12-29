Петербург вошел в топ-3 самых популярных туристических направлений России в 2019 году

В Петербурге туристы планируют останавливаться на 6 дней и потратить при этом 2,7 тысяч рублей за сутки.

Санкт-Петербург вошел первую тройку популярных туристических направлений России в 2019 году. Самые популярные направления выявил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Рейтинг готовился по данным раннего бронирования с 1 февраля по 31 декабря 2019 года. В первую тройку также вошли Крым и Краснодарский край. В Петербурге туристы планируют останавливаться на 6 дней и потратить при этом 2,7 тысяч рублей за сутки.

Дешевле проживание обойдется на курортах Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье (1,4 тысячи рублей), дороже всего жить в Московской области (более 11 тысяч рублей).

Ранее на Piter.TV: Петербург попал в список лучших по качеству жизни городов мира.

Фото: Piter.TV