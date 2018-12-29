Петербург попал в список лучших по качеству жизни городов мира

Всего в рейтинг попали пять российских городов.

Исследовательский центр Numbeo выяснил, какие города являются наиболее комфортными для жизни. В данный список вошли пять российских городов, в том числе Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте исследовательского сервиса.

Сервис специализируется на сборе статистических данных о городах и странах, данный рейтинг составляли на основе данных по 8 категориям: безопасность, покупательская способность, стоимость жизни, здравоохранение, уровень загрязнения окружающей среды, соотношение цен на недвижимость и доходов населения, транспортная загруженность, климат.

Топ-5: Канберра, Эйндховен, американский город Роли, Аделаида и Цюрих. Из российских городов первым стал Нижний Новгород, он занял 109-ю строчку рейтинга, далее: Санкт-Петербург (182), Москва (191), Екатеринбург (199) и Новосибирск (206). Всего в рейтинге 226 городов.

Ранее на Piter.TV: В 2018 году Петербург стал самым популярным городом России среди туристов.

Фото: Piter.TV