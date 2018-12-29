В 2018 году Петербург стал самым популярным городом России среди туристов

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные у туристов города России по итогам 2018 года. Первое место в этом списке занял Санкт-Петербург, при этом в список не включали курортные города. Результаты опубликованы на сайте организации.
В ТОП-10 вошли: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Воронеж, Нижний Новгород и Тула.
Туристы приезжали в Петербург, в среднем, на 4,2 ночи и тратили на аренду 2875 рублей в сутки. Самые длинные поездки были в Петербург (5 дней), самые короткие – Воронеж и Ростов, здесь туристы останавливались на 2 дня.
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов туристами, которые занимались организацией своих путешествий самостоятельно.
Ранее на Piter.TV: Петергоф вошел в топ-10 музеев мира.
Фото: Piter.TV
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