В Петербурге снесут незаконные надстройки

Петербургский суд принял решение снести надстройки над жильем, которые возвели владельцы своих домов. Такого вида жилье было обнаружено в Приморском и Василеостровском районах.
В доме № 26 на улице Школьной и над квартирой 82 в доме №76 на 15-ой линии В.О. собственники квартир незаконно расширили жилой дом, чем нарушили градостроительное законодательство. Известно, что владельцам домов необходимо было спроектировать запланированную надстройку, получить заключение экспертизы, затем согласования в профильных органах власти,а также согласие всех своих соседей по дому.
Районные суды пришли к решению о сносе незаконных надстроек. В настоящее время в электронном сервисе "Осторожно, самострой!" находится 74 подобных случаев. а также 5 домов, которые уже подверглись сносу надстроек.