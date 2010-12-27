В Петербурге снесут незаконные надстройки

В двух районах Петербурга выявлены дома, владельцы которых незаконно расширили площадь жилья. Судом решено, что надстройку будут снесены.

Петербургский суд принял решение снести надстройки над жильем, которые возвели владельцы своих домов. Такого вида жилье было обнаружено в Приморском и Василеостровском районах.

В доме № 26 на улице Школьной и над квартирой 82 в доме №76 на 15-ой линии В.О. собственники квартир незаконно расширили жилой дом, чем нарушили градостроительное законодательство. Известно, что владельцам домов необходимо было спроектировать запланированную надстройку, получить заключение экспертизы, затем согласования в профильных органах власти,а также согласие всех своих соседей по дому.

Районные суды пришли к решению о сносе незаконных надстроек. В настоящее время в электронном сервисе "Осторожно, самострой!" находится 74 подобных случаев. а также 5 домов, которые уже подверглись сносу надстроек.