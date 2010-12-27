Самолеты из Пулково не могут вылететь в Калининград из-за тумана

Есть вероятность, что самолеты улетят только завтра утром.

18 декабря с самого утра в Пулково задерживают рейсы в Калининград, сообщила "Фонтанка".

Онлайн-табло на сайте аэропорта показало, что из пяти рейсов два были отменены, а остальные задержаны. Пресс-служба авиакомпании объяснила, что вылет невозможен из-за тумана и низкой видимости в аэропорту Калининграда.

Пассажирам задержавшихся рейсов предоставили напитки и горячее питание, а некоторых разместили в гостинице. Всех, кто не смог улететь, доставят на двух самолетах Boеing 737-800, как только наладятся погодные условия.

Стоит отметить, что аэропорт Калининграда закрывается в 23 часа. Если самолеты не успеют до этого времени, то пассажирам придется ждать до 7 утра.