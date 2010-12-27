Самолетам в "Пулково" не давали сесть из-за Дмитрия Медведева‍

Другие самолеты пропускали воздушное судно с делегацией премьер-министра России.

Нескольким рейсам временно запретили посадку самолетов в аэропорту "Пулково" из-за подлета делегации с премьер-министром. Лайнерам пришлось заходить на второй круг, чтобы дать место для главы Правительства России.

По сведениям сотрудников аэропорта, в Петербург самолет Дмитрия Медведева сел около 19 часов вечера 26 июля. Спустя полчаса долетел ще один борт с московскими политиками. Из-за рабочей поездки второго лица государства, пассажирам из Самары и Финляндии пришлось потратить больше времени на перелет.Однако, позже они все же сели в "Пулково", а вот симферопольскому рейсу повезло меньше: его направили для посадки во "Внуково". Среди людей, летевших данным рейсом находились и женщины с грудными детьми, проживающие в Петербурге.

Напомним, что Медведев посетил Северную столицу с визитом, чтобы выступить на заседании Евразийского межправительственного совета.

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