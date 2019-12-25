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Из-за неисправности вылетевший в Йошкар-Олу самолет вернулся в Пулково
Сегодня, 14:58
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nadezhda_sib

Из-за неисправности вылетевший в Йошкар-Олу самолет вернулся в Пулково

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Посадка прошла благополучно.

Самолет компании "РусЛайн", вылетевший из Петербурга в Йошкар-Олу, вынужден был вернуться в Пулково. Информацию об этом Piter.TV подтвердила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

Самолет вылетел из аэропорта в 13:35, однако из-за технической неисправности было принято решение вернуться в Пулково. Экипаж обнаружил проблемы с передней стойкой шасси. В 14:42 воздушное судно благополучно приземлилось в Пулково. На борту находилось 29 человек, среди них 26 пассажиров и 3 члена экипажа. 

На данный момент решается вопрос о доставке пассажиров в пункт назначения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажирка авиарейса из Челябинска в Петербург спасла мужчину. 

Фото: Аэропорт Пулково / VK

 

Теги: аэропорт, пулково, шасси
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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