Пассажирка авиарейса из Челябинска в Петербург спасла мужчину

Ему стало плохо во время полета.

Накануне пассажиру, летевшему из Челябинска в Петербург, стало плохо прямо на борту самолета. Об этом сообщила пресс-служба "Воздушных Ворот Северной Столицы".

Экстренную посадку делать не стали, первую помощь пострадавшему мужчину оказала другая пассажирка прямо на борту. Для пациента освободили три места на четвертом ряду, а также дали ему кислородный баллон.

После приземления мужчине в Пулково помощь оказала бригада скорой помощи. На данный момент состояние мужчины удовлетворительное.

Ранее в Пулково задержали пассажира за курение в самолете.

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