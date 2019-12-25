В Пулково задержали пассажира за курение в самолете

Как установила полиция, во время полета 40-летний пассажир курил в туалете.

В транспортную полицию в аэропорту Санкт-Петербурга поступило сообщение от представителя службы авиационной безопасности о необходимости прибытия наряда полиции к борту воздушного судна, прилетевшего из Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Как установила полиция, во время полета 40-летний пассажир курил в туалете. Правонарушителя доставили в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково.

В отношении него составили административный протокол по ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ. Санкции этой статьи предполагают наложения штрафа до 1500 рублей.

Чемпионка мира по пауэрлифтингу заявила, что в Пулково ей задавали грубые вопросы из-за внешности.

Фото: Piter.TV