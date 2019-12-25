Чемпионка мира по пауэрлифтингу заявила, что в Пулково ей задавали грубые вопросы из-за внешности

В аэропорту один из сотрудников, по ее словам, отказался пропускать ее, так как «в графе пол написано „Ж“».

Многократная чемпионка мира по пауэрлифтингу Анна Тураева в своем Instagram рассказала, что в аэропорту Пулково ей задавали грубые вопросы интимного характера из-за внешности.

Спортсменка транзитом летела из Петербурга в Москву, а оттуда – в Краснодар. В аэропорту один из сотрудников, по ее словам, отказался пропускать ее, так как "в графе пол написано „Ж"".

Позже Анна Тураева объяснила, что для выяснения проблемных вопросов есть специальные кабинеты. И больше всего ее задело не то, что ее перепутали с мужчиной, а вопросы интимного характера.

В пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные Ворота Северной Столицы" заявили, что проводят служебную проверку по поводу публикации Тураевой.

Фото: Instagram/ turaevaanna