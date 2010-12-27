Самолет прилетел из Петербурга в Москву с разрушенным фюзеляжем

Самолет сообщением "Петербург - Москва" приземлился в столичном аэропорту с разрушенным фюзеляжем. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на телеканал "360".
Самолет приземлился успешно, но в ходе осмотра специалисты заметили, что у самолета частично отсутствовала панель сопряжения фюзеляжа с верхней поверхностью левой плоскости крыла.
В какой момент времени произошли серьезные повреждения самолета - пока неизвестно. Эксперты изучают повреждения и оценивают техническое состояние воздушного судна.