Самолет прилетел из Петербурга в Москву с разрушенным фюзеляжем

Самолет, летевший из Петербурга в Москву приземлился в столичном аэропорту с разрушенным фюзеляжем.

Самолет сообщением "Петербург - Москва" приземлился в столичном аэропорту с разрушенным фюзеляжем. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на телеканал "360".

Самолет приземлился успешно, но в ходе осмотра специалисты заметили, что у самолета частично отсутствовала панель сопряжения фюзеляжа с верхней поверхностью левой плоскости крыла.

В какой момент времени произошли серьезные повреждения самолета - пока неизвестно. Эксперты изучают повреждения и оценивают техническое состояние воздушного судна.