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Самолет прилетел из Петербурга в Москву с разрушенным фюзеляжем
Сегодня, 12:09
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TretyakovaS
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Самолет прилетел из Петербурга в Москву с разрушенным фюзеляжем

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Самолет, летевший из Петербурга в Москву приземлился в столичном аэропорту с разрушенным фюзеляжем.

Самолет сообщением "Петербург - Москва" приземлился в столичном аэропорту с разрушенным фюзеляжем. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на телеканал "360"

Самолет приземлился успешно, но в ходе осмотра специалисты заметили, что у самолета частично отсутствовала панель сопряжения фюзеляжа с верхней поверхностью левой плоскости крыла. 

В какой момент времени произошли серьезные повреждения самолета - пока неизвестно. Эксперты изучают повреждения и оценивают техническое состояние воздушного судна.

Теги: новости москвы , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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