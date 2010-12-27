Самолет "Победы" совершил вынужденную посадку ради здоровья пассажирки

В московском аэропорту самолет авиакомпании "Победа" совершил вынужденную посадку.

31 октября самолет авиакомпании "Победа" совершил вынужденную посадку во Внуково при выполнении рейса Санкт-Петербург-Махачкаладля. Экстренную посадку вынуждены были совершить из-за женщины, которой стало плохо на борту самолета.

Командир принял решение о выполнении посадки в Москве. Во Внуково была оперативно вызвана медицинская бригада скорой помощи. "Жизнь пассажирке удалось спасти. Мы не считаемся с расходами, если речь идет о жизни или здоровье пассажиров!" - сообщил представитель "Победы".

Напомним, что подобный случай происходит не в первый раз.