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Самолет "Победы" совершил вынужденную посадку ради здоровья пассажирки
Сегодня, 11:16
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Shdaria
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Самолет "Победы" совершил вынужденную посадку ради здоровья пассажирки

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В московском аэропорту самолет авиакомпании "Победа" совершил вынужденную посадку.

31 октября самолет авиакомпании "Победа" совершил вынужденную посадку во Внуково при выполнении рейса Санкт-Петербург-Махачкаладля. Экстренную посадку вынуждены были совершить из-за женщины, которой стало плохо на борту самолета. 

Командир принял решение о выполнении посадки в Москве. Во Внуково была оперативно вызвана медицинская бригада скорой помощи. "Жизнь пассажирке удалось спасти. Мы не считаемся с расходами, если речь идет о жизни или здоровье пассажиров!" - сообщил представитель "Победы".
 
Напомним, что подобный случай происходит не в первый раз.  
Теги: новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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