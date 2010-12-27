Самолет "Король воздуха" сделал пять кругов над Пулково

О подозрительном объекте сообщили местные жители.

Вечером 14 февраля самолет "Король воздуха" вызвал переполох в Петербурге. Жители районов, приближенных к "Пулково", сообщили о подозрительном воздушном средстве. Они отметили, что борт совершил несколько кругов над аэропортом. Позже специалисты из- пресс-службы воздушных ворот Северной столицы объяснили, что самолет выполнял аэронавигационное задание: проверял оборудование.

Для выполнения миссии самолету пришлось сделать пять кругов над "Пулково". Отметим, что "Король воздуха" принадлежит Государственной корпорации по организации воздушного движения в России. В воздушное судно встроен немецкий комплекс летнего контроля. Корпус изготовлен в 2011 году.

Фото: Piter.tv