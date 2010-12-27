Появились фото самодельного ретро-кабриолета ВАЗ, сделанного в Подмосковье

Житель Подмосковья собраз из старенького ВАЗа крутой ретро-кабриолет. Мужчина выставил самодельное авто на продажу.

На одной из крупнейших в России площадок для продажи автомобилей появился необычный лот. Житель Подмосковья Сергей Смай выставил на продажу сильно "прокачанный" ретро-кабриолет, внешне напоминающий легендарный Mercedes Benz 1936 года.

Как оказалось, уникальная машина сделана вручную на основе старенького, но весьма обычного ВАЗа производства 1974 года. Создатель транспортного средства рассказал, что поменял в машине двигатель, обновил кузов при помощи алюминия и стеклопластика, а также установил автоматическую коробку передач от Mercedes.

Теперь Сергей Смай продает творение своих рук за 1.7 млн рублей. В Сети появилось несколько фотографий ВАЗа, превратившегося в Mercedes. Пока что машину никто не приобрел, однако сам мастер прославился в СМИ и социальных сетях.

Фото: Auto.ru