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Появились фото самодельного ретро-кабриолета ВАЗ, сделанного в Подмосковье
Сегодня, 13:47
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Butenko
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Появились фото самодельного ретро-кабриолета ВАЗ, сделанного в Подмосковье

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Житель Подмосковья собраз из старенького ВАЗа крутой ретро-кабриолет. Мужчина выставил самодельное авто на продажу.

На одной из крупнейших в России площадок для продажи автомобилей появился необычный лот. Житель Подмосковья Сергей Смай выставил на продажу сильно "прокачанный" ретро-кабриолет, внешне напоминающий легендарный Mercedes Benz 1936 года. 
 
 
 
Как оказалось, уникальная машина сделана вручную на основе старенького, но весьма обычного ВАЗа производства 1974 года. Создатель транспортного средства рассказал, что поменял в машине двигатель, обновил кузов при помощи алюминия и стеклопластика, а также установил автоматическую коробку передач от Mercedes.
 
 
 
Теперь Сергей Смай продает творение своих рук за 1.7 млн рублей. В Сети появилось несколько фотографий ВАЗа, превратившегося в Mercedes. Пока что машину никто не приобрел, однако сам мастер прославился в СМИ и социальных сетях.
 
 Фото: Auto.ru
 
Теги: автомобильные новости , кабриолет ваз , новости авто , новости россии
Категории: Автомобильные новости

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