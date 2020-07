Самый популярный блогер мира высмеял "Руки-базуки". На YouTube-канале Феликс Чельберг, известный под ником PewDiePie, рассказал о россиянине Кириле Терешине. Иностранец пошутил над бицепсами Терешина, которые были увеличены при помощи введения инъекций.

Мне кажется, он отлично выглядит. Похож на персонажа по имени Эбби из игры The Last of Us

PewDiePie, блогер