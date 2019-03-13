Блогер пошутил над "российским бодибилдером".

Самый популярный блогер мира высмеял "Руки-базуки". На YouTube-канале Феликс Чельберг, известный под ником PewDiePie, рассказал о россиянине Кириле Терешине. Иностранец пошутил над бицепсами Терешина, которые были увеличены при помощи введения инъекций.

Мне кажется, он отлично выглядит. Похож на персонажа по имени Эбби из игры The Last of Us PewDiePie, блогер

PewDiePie считает, что проект Терешина стал неудачным краудфандинговым вложением. "Бодибилдер" сначала увеличил себе руки, а в настоящее время собирает средства для того, чтобы накопить на операцию по их уменьшению.

Назван самый популярный YouTube-канал со 100 млн подписчиков.