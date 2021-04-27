Лента о летчике Девятаеве с Прилучным в главной роли выходит в прокат

Ленту снял знаменитый российский режиссер Тимур Бекмамбетов.

В четверг, 29 апреля, в прокат выходит российская лента о временах Великой Отечественной войны про летчика-истрибителя Михаила Девятаева. Картина с одноименным названием имеет слоган "Уйдем по небу!".

Сюжет фильма разворачивается в 1944 году, когда советские войска вели наступление на теряющего позиции врага. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен и оказывается перед выбором — встать на сторону врага или отправиться в концлагерь. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье — совершить самый дерзкий побег в военной истории, угнав новейший вражеский бомбардировщик.

Ленту снял знаменитый российский режиссер Тимур Бекмамбетов вместе с оператором Сергеем Трофимовым, для которого фильм стал дебютом в кресле постановщика. Главную роль в картине сыграл звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный. Вместе с ним в ленте сыграли Павел Чинарёв, Евгений Серзин, Дарья Златопольская, Дмитрий Лысенков, Тимофей Трибунцев и другие.

Фото: официальный постер фильма "Девятаев"

Видео: YouTube / SonyPicturesRU